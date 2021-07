Aandacht voor resultaten Signify en Basic-Fit op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify en fitnessketen Basic-Fit. Hoewel het herstel uit de coronacrisis aan kracht wint bij Signify, had het bedrijf wel last van moeilijkheden in de leveringsketen. De omzet van Basic-Fit stond in de eerste jaarhelft flink onder druk als gevolg van de coronacrisis, maar het aantal abonnees nam wel toe na de heropening van de sportscholen. Ook beursintermediair Flow Traders en fietsenfabrikant Accell, die beide goede zaken deden tijdens de coronapandemie, kwamen met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 1 procent lager door koersverliezen bij de Chinese techbedrijven. In Tokio, waar de Olympische Spelen vrijdag officieel beginnen, was de beurs gesloten.

Signify zag de omzet in het tweede kwartaal met bijna 10 procent groeien. Ook slaagde het bedrijf erin de winstmarge wat op te krikken. Onder de streep ging 82 miljoen euro winst in de boeken, tegen 81 miljoen euro een jaar eerder. Ondanks de problemen in de leveringsketen kijkt het bedrijf met vertrouwen uit naar de tweede jaarhelft en blijven de financiƫle verwachtingen voor het hele jaar staan.

Basic-Fit boekte in het afgelopen halfjaar een omzet van 53 miljoen euro, tegen 182,5 miljoen euro een jaar geleden. De meeste fitnessclubs van het bedrijf bleven het grootste deel van het afgelopen kwartaal nog gedwongen dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Sinds de heropening van de sportscholen is het aantal abonnees met bijna 15 procent gestegen naar ruim 2 miljoen.

Fietsenfabrikant Accell zag de resultaten in de eerste jaarhelft verder aantrekken, maar waarschuwde wel voor wereldwijde tekorten in de aanvoer van onderdelen. Flow Traders zag de inkomsten en de winst in het tweede kwartaal afnemen ten opzichte van het eerste kwartaal. De beursintermediair, die profiteert van grote schommelingen op de beurzen, sprak van een “meer genormaliseerde” markt in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,1763 dollar waard, tegen 1,1774 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 71,59 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 73,38 dollar per vat.