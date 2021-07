Toezichthouder ACM waarschuwt voor websites Lina Lift en Lacy Bra

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de oneerlijke handelspraktijken van het bedrijf Digital Advice. Die onderneming verkoopt verschillende producten, zoals sneakers, trainingsbroeken, tassen en bh’s, via een groot aantal websites. De toezichthouder ontving afgelopen jaar meer dan duizend klachten over sites van het bedrijf.

Het gaat bijvoorbeeld om nl.thelacybra.com, linalift.com en swatshorts.com. Digital Advice maakt gebruik van ‘dropshipping’. Dit betekent dat het producten verkoopt die het zelf niet op voorraad heeft, maar die een derde partij maakt en verzendt. Dat is toegestaan, zolang de dropshipper zich houdt aan de regels voor onlineverkoop.

Maar consumenten klagen dat Digital Advice regelmatig niet of niet het bestelde product levert en dat dan niet duidelijk is dat een ander product wordt geleverd. Als mensen producten willen terugsturen, is het bedrijf niet bereikbaar of moeten ze onverwacht hoge verzendkosten betalen voor het terugsturen naar het buitenland. Ook worden consumenten regelmatig niet geholpen en krijgen ze hun geld niet terug.

Omdat het bedrijf niet in Nederland gevestigd is, werkt de ACM nauw samen met buitenlandse toezichthouders om het bedrijf aan te pakken. Maar om te voorkomen dat intussen meer consumenten gedupeerd worden, waarschuwt de waakhond voor dit bedrijf. “Ons advies aan consumenten: wees kritisch bij welke website je je aankopen doet”, aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.