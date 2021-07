Economische bedrijvigheid eurozone sterkst gegroeid in 21 jaar

De economische bedrijvigheid in de eurozone groeit in juli in het sterkste tempo in 21 jaar, door het herstel van de coronacrisis en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. Wel nemen de zorgen in het bedrijfsleven over de Delta-variant toe.

De samengestelde inkoopmanagersindex van Markit, die de economische bedrijvigheid in de industrie en dienstensector weerspiegelt, steeg naar een stand van 60,6. Dat is het hoogste niveau sinds juli 2000. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

Met name in de dienstensector, met onder meer horeca, detailhandel en toerisme, gaan de zaken steeds beter nu economieën verder worden heropend. Mensen geven daardoor weer meer uit in de detailhandel en horeca en gaan ook weer meer reizen.

De groei in de industrie van het eurogebied zwakte wel wat af in vergelijking met juni. Dat komt vooral door de problemen in de toeleveringsketen, waardoor de productie wordt geremd. Verder hebben industriebedrijven moeite om aan de sterke vraag te voldoen.

“De eurozone maakt een zomergroeispurt door dankzij het versoepelen van de coronamaatregelen”, zei Markit-hoofdeconoom Chris Williamson. Hij gaf wel aan dat de Delta-variant voor risico’s zorgt, want door nieuwe uitbraken kunnen de leveringsproblemen nog verder worden verergerd, met dus nog hogere prijzen.

Door de tekorten aan onderdelen en hogere grondstofprijzen worden de kosten in het bedrijfsleven aangejaagd. Deze kosten worden vervolgens doorberekend aan klanten, wat weer zorgt voor hogere consumentenprijzen. Die hogere inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) bewegen om sneller zijn steunpakketten tegen de coronacrisis af te bouwen en de rente eerder te gaan verhogen. De ECB hintte donderdag bij zijn rentebesluit op een langdurigere steun om het herstel uit de crisis te stutten. De centrale bankiers benadrukken namelijk dat ze het oké vinden als de inflatie tijdelijk wat hoger uitkomt voordat ze hun steun gaan afbouwen.

De groei van de economische activiteit in het Verenigd Koninkrijk zwakte in juli juist af vergeleken met een maand eerder, als gevolg van tekorten aan personeel en grondstoffen, aldus Markit.