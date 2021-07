Uitzendconcern Randstad presenteert kwartaalcijfers

Randstad presenteert dinsdag de cijfers over het tweede kwartaal. Doordat lockdownmaatregelen in veel landen werden versoepeld, was er mogelijk behoefte aan meer personeel, daartegenover staat dat sommige sectoren te kampen hadden met krapte op de arbeidsmarkt. Analisten verwachten dat de omzet van het uitzendconcern flink is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, maar nog niet het niveau heeft bereikt van voor de coronacrisis.

De uitzendsector is een goede graadmeter voor hoe het gaat met de economie en in de meeste sectoren is sprake van stevige groei. Topman Jacques van den Broek waarschuwde eerder voor krapte op de arbeidsmarkt in sommige regio’s. Die liet zich eerder dit jaar al voelen in Nederland en de Verenigde Staten, voor het bedrijf belangrijke markten.

In Nederland is het voor werkgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en in de horeca moeilijk om personeel te vinden. Volgens Van den Broek moest er meer gebeuren op het gebied van omscholing en opleiding. In het eerste kwartaal nam Randstad zelf nog duizend nieuwe medewerkers aan om werkzoekenden aan een baan te helpen.