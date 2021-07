Uitzender Randstad boekt hogere omzet dan voor coronacrisis

Randstad heeft het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus een hogere omzet geboekt in vergelijking met de periode voor de crisis. De winst van het uitzendconcern nam ook toe.

Randstad boekte in de afgelopen periode een omzet van ruim 6 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Analisten hadden er in doorsnee niet op gerekend dat het uitzendconcern dit kwartaal al meer omzet zou boeken dan voor de coronacrisis. Het resulteerde onder de streep in een nettowinst van 176 miljoen euro, tegen een verlies van 57 miljoen euro een jaar eerder.

Vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar steeg de omzet met 37 procent. Dat komt doordat de uitzendsector vooral aan het begin van de coronacrisis klappen kreeg.

“Nu de markten zich beginnen te herstellen, keren trends van voor de pandemie terug, zoals schaarste aan talent”, zegt topman Jacques van den Broek. In Nederland is het voor werkgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en in de horeca al tijden moeilijk om personeel te vinden. “De situatie wordt elke maand nijpender”, stelt Van den Broek vast.

In het tweede kwartaal heeft Randstad wereldwijd 2400 nieuwe medewerkers aangenomen om werkzoekenden aan een baan te kunnen helpen. In het vorige kwartaal waren dat er ook al duizend.

In Nederland boekte Randstad een groei van 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 en ook de winstmarge verbeterde. In de Verenigde Staten groeide de omzet met 1 procent. Randstad verwacht dat daar in het derde kwartaal meer mensen naar werk gaan zoeken omdat coronasteunpakketten worden afgebouwd.

In de belangrijke Franse markt was nog sprake van een daling van 5 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019. Volgens Van den Broek komt dat doordat de grote autosector in het land kampt met het wereldwijde chiptekort. Daardoor lag de productie in sommige fabrieken af en toe helemaal stil. Ook in Belgiƫ en Spanje bleef de omzet daarom achter. Randstad wijst erop dat het wel aan marktaandeel heeft gewonnen in Frankrijk, net als in Nederland en de Verenigde Staten.

De uitzender rekent in het derde kwartaal ook op een omzetgroei van 3 procent vergeleken met 2019. “De trends van begin juli wijzen op een aanhoudend positief momentum”, schrijft het bedrijf in een toelichting op de cijferupdate.