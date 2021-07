Einde lockdown en ACM-besluit centraal bij kwartaalcijfers KPN

KPN maakt dinsdag bekend hoe het telecomconcern in het tweede kwartaal heeft gepresteerd. In die periode werden steeds meer lockdownregels in Nederland opgeheven, wat ook van invloed was op ons bel- en internetgedrag.

Analisten van ING verwachten dat KPN meer meer particuliere klanten aan zich wist te binden ten opzichte van het begin van 2021, toen Nederland nog in een zware lockdown zat. De omzet van deze divisie kan bovendien profiteren van toegenomen roaming-inkomsten, die providers opstrijken als buitenlandse bezoekers gebruik maken van het Nederlandse telecomnetwerk voor mobiel internet. Door reisbeperkingen stonden die inkomsten begin 2020 nog zwaar onder onder druk.

Maar daar staat tegenover dat grotere bedrijven mogelijk minder vaak een beroep deden op de diensten van KPN voor thuiswerken. De experts van ING houden dan ook rekening met een lichte daling van de totale omzet op jaarbasis.

Topman Joost Farwerck kan ook vragen verwachten over de gevolgen van een recent besluit van de Autoriteit Consument & Markt. Die gaat onderzoeken of telecombedrijven opnieuw gedwongen kunnen worden om concurrenten toegang te geven tot hun vaste netwerk. Dat zou KPN veel minder vrijheid geven in het bepalen van de prijzen die het bij branchegenoten rekent voor het netwerkgebruik.