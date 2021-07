Recordwinst mijnbouwer Rio Tinto door hoge grondstoffenprijzen

De Brits-Australische mijnbouwer Rio Tinto heeft over de eerste helft van dit jaar een recordwinst geboekt dankzij de sterk gestegen prijzen van grondstoffen zoals ijzererts, koper en aluminium. De winst steeg naar 12,2 miljard dollar. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder.

Door het economisch herstel van de coronacrisis is de vraag naar grondstoffen sterk toegenomen, met name uit de industrie. De omzet van Rio Tinto sprong met 71 procent omhoog naar 33 miljard dollar. Het bedrijf gaat voor miljarden aan dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Overigens had het mijnbouwconcern wel te maken met uitbraken van corona in bepaalde mijnen, waaronder in Australië, waardoor de productie werd verstoord.

Dinsdag werd nog bekend dat Rio Tinto 2,4 miljard dollar investeert in een lithium-mijn in Servië. Lithium is een belangrijke grondstof voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s.