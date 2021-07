Kifid: bank mag voorwaarden overgenomen hypotheek niet aanpassen

Een bank mag de voorwaarden van een hypotheek die het door een overname in handen heeft gekregen, niet eenzijdig veranderen. Dat heeft klachteninstituut Kifid bepaald in een zaak van twee consumenten tegen NN (Nationale Nederlanden). Die hadden hun hypotheek afgesloten bij Delta Lloyd, maar die verzekeraar verkocht zijn hypothekenportefeuille aan NN.

De consumenten wilden de risico-opslag van hun hypotheek in juli 2018 aanpassen omdat de waarde van de hypotheek onder 75 procent van de marktwaarde van het huis was uitgekomen. Daardoor zouden ze in plaats van 0,3 procent risico-opslag op de basisrente naar een risico-opslag van 0,1 procent gaan. Delta Lloyd liet weten dat op dat moment niet te kunnen toestaan vanwege de overname.

Nadat NN in juli 2020 de hypotheek in handen had gekregen vroegen de consumenten alsnog de verlaging van de risico-opslag aan. NN liet echter weten dat de hypotheek was omgezet in een NN-hypotheek met een ander systeem van risico-opslagen en daardoor kwamen ze niet meer in aanmerking voor een korting op de rente. De consumenten stapten daarop naar het Kifid omdat zij nooit hadden ingestemd met die gewijzigde voorwaarden.

Het klachteninstituut voor de financiƫle sector is het met de consumenten eens dat dit niet zomaar mag. NN moet daarom met terugwerkende kracht de te veel betaalde rente terugbetalen. Ook moet de tarievenlijst van Delta Lloyd blijven gelden.