Mexico sleept Amerikaanse wapenproducenten voor de rechter

Mexico heeft in de Amerikaanse stad Boston een proces aangespannen tegen wapenproducenten in de Verenigde Staten. De bedrijven zouden medeschuldig zijn aan de instroom van wapens die het geweld in Mexico aanwakkeren, aldus de aanklacht.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marcelo Ebrard, is ervan overtuigd dat Mexico de zaak gaat winnen en dat daarmee de illegale wapenhandel naar het land sterk wordt verminderd. De aanklacht is onder meer gericht tegen producenten Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Glock en Colt’s, maar niet tegen de Amerikaanse overheid.

Mexico verwijt de wapenproducenten onder meer laksheid bij controles, waardoor de illegale stroom wapens over de grens mogelijk wordt gemaakt, zo schreef de Washington Post eerder. De ongebruikelijke aanklacht is in Boston ingediend omdat sommige van de aangeklaagde bedrijven hun hoofdkantoor in Massachusetts hebben.

Mexico eist onder meer financiƫle compensatie van de bedrijven die volgens het land kiezen voor financieel gewin, terwijl ze weten waarvoor hun wapentuig in Mexico wordt gebruikt. Bedragen werden in de documenten van de rechtbank niet genoemd. Volgens Mexicaanse ambtenaren kan een eventuele schadevergoeding oplopen tot wel 10 miljard dollar als de zaak wordt gewonnen. Daarnaast zou de kwestie ervoor kunnen zorgen dat onder meer de controle op de verkopen wordt verbeterd.

De Mexicaanse autoriteiten zijn van mening dat in de VS geproduceerde wapens de oorzaak zijn van het explosieve geweld dat de afgelopen tien jaar delen van het land heeft geteisterd. Ongeveer 2,5 miljoen illegale Amerikaanse wapens zijn in die periode de grens overgegaan, zo meldde de Mexicaanse regering eerder na onderzoek. De verkoop van legale wapens in Mexico gebeurt onder strenge voorwaarden.