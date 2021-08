Teruggeroepen beademingsapparatuur Philips volgens FDA gevaarlijk

De beademingsapparatuur van Philips, waarvoor het bedrijf eerder een grote terugroepactie aankondigde, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden. Die waarschuwing volgt uit een inschatting door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De toezichthouder heeft de terugroepactie van Philips in de hoogste risicocategorie, de zogeheten Class 1, ingeschaald.

Er zouden al tientallen incidenten en meerdere verwondingen in de Verenigde Staten bekend zijn door apparaten die onlangs zijn teruggeroepen, aldus de FDA, maar geen sterfgevallen. In totaal heeft het bedrijf wereldwijd 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten verkocht die hersteld of vervangen moeten worden, waarvan naar schatting tienduizenden in Nederland.

Het gaat vooral om de apparaten met maskers die mensen ’s nachts dragen om slaapapneu te voorkomen. De gezondheidsrisico’s worden veroorzaakt door geluiddempend schuimrubber dat in de apparaten is verwerkt. Daarvan kunnen deeltjes loslaten die ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker. Later wees onderzoek uit dat het schuim ook bepaalde chemicaliĆ«n kan afgeven. Zeker als het apparaat niet op de juiste wijze schoon wordt gemaakt. Dat schuim kan in reactie op bepaalde middelen schadelijke gassen vrijlaten.

Beleggers schrokken van het nieuws over de inschatting door de FDA. Woensdag eind van de ochtend was Philips met afstand de grootste daler bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologiebedrijf leverde ruim 3 procent aan beurswaarde in.

Philips heeft al honderden miljoenen euro’s opzij gezet in verband met de kwestie. Maar topman Frans van Houten vond het bij de presentatie van de kwartaalresultaten vorige week nog te vroeg om iets te zeggen over mogelijke schadeclaims als gevolg van de defecten. Het kan nog lang duren voordat zo’n zaak voor de rechter komt, gaf Van Houten aan.