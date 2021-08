Dubbel zoveel passagiers voor Ryanair in juli

Meer en meer Europese vakantiegangers schuiven onzekerheid over coronaregels over de grens opzij en pakken het vliegtuig. Budgetvlieger Ryanair vervoerde in juli 9,3 miljoen passagiers. Dat zijn ruim dubbel zoveel reizigers als er in dezelfde maand van vorig jaar met de Ierse maatschappij vlogen.

In juli vorig jaar vervoerde Ryanair nog 4,4 miljoen passagiers. De reizigersaantallen namen ook sterk toe ten opzichte van juni. Toen stapten nog maar 5,3 miljoen reizigers aan boord van een Ryanair-toestel. De vliegtuigen zaten vorige maand ook voller dan in juni.

Toch zijn de vervoerscijfers van de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. Zo vervoerde Ryanair in juli 2019 nog 14,8 miljoen reizigers, wat er 59 procent meer zijn dan in de afgelopen maand.