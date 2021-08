Tech, chips en chemie zetten AEX op nieuw record

De Amsterdamse AEX-index scherpte woensdag het recordniveau verder aan onder aanvoering van IMCD. De chemicaliƫndistributeur werd flink hoger gezet dankzij beter dan verwachte resultaten. Ook de Nederlandse chipbedrijven deden goede zaken na de recente koersdalingen. Techinvesteerder Prosus, die de afgelopen tijd kampte met de reguleringsdrift in de Chinese techsector, toonde eveneens een stevig herstel.

De stemming op de Europese markten werd daarnaast gesteund door positieve economische cijfers. Zo lieten de winkelverkopen in de eurozone in juni opnieuw een stijging zien dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. Ook de dienstensector in het eurogebied groeide in juli stevig door. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 766,58 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 1068,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,9 procent.

IMCD steeg 8 procent. Het concern boekte in de eerste jaarhelft meer winst en zag de groei versnellen in het tweede kwartaal. Topman Piet van der Slikke sprak van “zeer sterke resultaten”. Analisten van Degroof Petercam schroefden in een reactie op de cijfers hun koersdoel flink op. Prosus klom 4,6 procent. De techinvesteerder zakte dinsdag nog bijna 7 procent door de vrees voor strengere regels voor de Chinese gamesector. Prosus heeft een groot belang in Tencent, een belangrijke speler op de onlinegamingmarkt in China.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen ruim 2 procent. Wolters Kluwer klom 0,6 procent. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste jaarhelft verder groeien en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft de beademingsapparatuur van Philips, waarvoor het bedrijf eerder een grote terugroepactie aankondigde, als gevaarlijk bestempeld en beleggers lijken daarvan geschrokken.

Ahold Delhaize verloor 0,4 procent. De Belgische belastingdienst wil dat het supermarktconcern nog honderden miljoenen euro’s aan belasting betaalt in verband met de juridische overname van Amerikaanse supermarkten van dochter Delhaize. In de MidKap stond koffieconcern JDE Peet’s (plus 5,7 procent) bovenaan. De eigenaar van Douwe Egberts zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, mede dankzij de heropening van de horeca in het tweede kwartaal.

Commerzbank zakte ruim 4 procent in Frankfurt na een kwartaalverlies van de Duitse bank. In Dublin won Ryanair 0,5 procent. De Ierse budgetmaatschappij zag het aantal passagiers in juli ruimschoots verdubbelen.

De euro was 1,1855 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 70,34 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 72,40 dollar per vat.