Verzekeraar Achmea ziet meer kosten door extreem weer

Verzekeraar Achmea ziet dat er steeds meer schade komt door extreem weer. Dat stipte topvrouw Bianca Tetteroo aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers van het bedrijf achter merken als Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. De recente overstromingen in Limburg zorgden bij Achmea bijvoorbeeld voor 50 miljoen euro aan schade, volgens een eerste schatting.

Het definitieve bedrag wordt later bekend en zal ook pas in het tweede deel van het jaar op de resultaten drukken. In de eerste jaarhelft maakte Achmea bij de schade- en inkomensverzekeringen al flink kosten vanwege winterstorm Darcy.

Verder moest de verzekeraar geld opzij zetten voor letselschades uit eerdere jaren. Daartegenover stond echter een groei van het aantal klanten en minder schades bij de autoverzekeringen nu er nog altijd minder kilometers gemaakt worden. Ook leverden beleggingen van dit onderdeel meer op door de stijgende aandelenmarkten. Van dat gunstige beursklimaat profiteerde ook de afdeling Pensioen en Leven.

Bij de zorgverzekeringen zijn de gevolgen van de coronapandemie nog te merken, al pakte dat financieel gunstig uit voor Achmea. Door de coronapandemie richten ziekenhuizen zich al geruime tijd vooral op de bestrijding van die ziekte en veel planbare zorg zoals niet-spoedeisende operaties worden uitgesteld. Daar zijn zorgverzekeraars als Achmea dus ook minder geld aan kwijt.

Tegelijk krijgen ze extra bijdragen van de overheid om de hogere zorgkosten vanwege corona op te vangen. De winst van het onderdeel zorg voegt Achmea toe aan de reserves. Dat geld wil de verzekeraar inzetten om de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar ook om toekomstige premiestijgingen te beperken.

Onder de streep noteerde Achmea een winst van 306 miljoen euro. In de eerste helft van 2020 was dat nog 108 miljoen euro.