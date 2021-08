TUI blijft verlies lijden maar aantal boekingen voor zomer stijgt

Reisconcern TUI profiteert van extra boekingen van zomervakanties. Dat komt doordat reisbeperkingen in grote delen van Europa werden versoepeld omdat het aantal coronabesmettingen daalde. TUI leed nog wel een flink verlies.

“Vooral in Duitsland en de rest van continentaal Europa laten de boekingscijfers zien dat er veel opgekropte vraag is die wordt ingehaald”, zegt topman Fritz Joussen van TUI. “De reizen vanuit Engeland konden pas in juli worden hervat. De stijging van het aantal boekingen zal daardoor pas in het volgende kwartaal te zien zijn.”

Sinds de vorige kwartaalupdate zijn er ongeveer 1,5 miljoen reizen gereserveerd. In totaal zijn er bij TUI 4,2 miljoen vakanties geboekt voor deze zomer. Het concern heeft de capaciteit voor de zomer van 2021 wel verlaagd. Door de aanhoudende impact van reisbeperkingen is die capaciteit 60 procent ten opzichte van 2019. In mei werd nog rekening gehouden met 75 procent.

De populairste bestemmingen zijn de Spaanse eilandengroep de Balearen met onder meer Mallorca en Ibiza. Er is ook veel geboekt naar de Griekse eilanden Kreta en Rhodos.

De omzet van TUI steeg in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar 650 miljoen euro, tegen 72 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de reisbeperkingen kon het bedrijf toen bijna geen vakanties verkopen. Het afgelopen kwartaal boekte TUI een verlies van 940 miljoen euro.

TUI heeft begin vorig jaar onder meer leningen gekregen van de Duitse overheid en investeerders om de coronacrisis te overleven. Het reisconcern is de grootste touroperator ter wereld en heeft luchtvaartmaatschappijen, hotels en cruiseschepen.