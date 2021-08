Meer winst Apple-partner Foxconn door grote vraag naar gadgets

Het Taiwanese Foxconn Technology, een belangrijke toeleverancier van Apple, heeft het voorbije kwartaal een hoger dan verwachte winst in de boeken gezet. Door de coronacrisis is er een grote vraag naar smartphones, spelconsoles, servers en andere gadgets, wat tot een forse verbetering van het resultaat leidde. Het bedrijf zet in opdracht van Apple onder andere iPhones in elkaar.

Door het vele thuiswerken en -onderwijs, maar ook andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de vraag naar elektronische apparaten en gadgets onder consumenten nog altijd hoog. Ook bedrijven geven meer geld uit aan technologie. Zij breiden hun IT-infrastructuur uit om klanten beter van dienst te kunnen zijn, vooral omdat die meer en meer online actief zijn.

Foxconn sloot het tweede kwartaal af met een winst van 29,8 miljard Taiwanese dollar. Dat is omgerekend 912 miljoen euro. Kenners hielden in doorsnee rekening met een winst van bijna 26 miljard Taiwanese dollar. De verkopen stegen met een vijfde tot 1350 miljard Taiwanese dollar.

Overigens speelt ook de wereldwijde onderdelencrisis de onderneming parten. Net als veel andere ondernemingen wereldwijd kampt ook Foxconn met tekorten aan belangrijke onderdelen als chips. Foxconn verwacht dat de verkoop van consumentenelektronica mede daardoor in het huidige kwartaal zal dalen.

Eerder waarschuwde Apple al voor een tekort aan onderdelen die de verkopen in de weg zullen zitten. Om de problemen met de chips tegen te gaan, heeft Foxconn op dat vlak stappen gezet. Zo werd onlangs chipconcern Macronix International overgenomen. Daarnaast is het bedrijf bezig om samen met partner Yageo een chipfabriek op te zetten.

Verder gaat Foxconn ook nadrukkelijker aan de slag met elektrisch rijden. Het bedrijf kondigde eerder aan met partner Fisker aan elektrische auto’s te werken. Daarvoor wil Foxconn onder andere een fabriek in Europa openen. In Thailand moet de eerste auto in 2023 geleverd worden.