Zweedse SSAB levert eerste ‘fossielvrije’ staal af bij Volvo

De Zweedse staalproducent SSAB heeft de eerste ‘fossielvrije’ staal geleverd aan truckbouwer Volvo. Dat is staal dat is geproduceerd zonder dat daarbij fossiele brandstoffen zijn gebruikt.

SSAB maakt de ‘fossielvrije’ staal in een proeffabriek in het Noord-Zweedse LuleĆ„ die op waterstof draait. Daarvoor werkt de staalfabrikant samen met ijzerertsbedrijf LKAB en energiebedrijf Vattenfall. Het is de bedoeling dat in 2026 op grote schaal ‘fossielvrije’ staal kan worden geproduceerd.

Het maken van staal is nu nog een zeer vervuilende bezigheid. De hoogovens draaien op cokes, een soort steenkool. Door met schone energie opgewekte waterstof als brandstof te gebruiken, kan dat veel schoner.

SSAB toonde vorig jaar interesse in de overname van Tata Steel in IJmuiden. De Zweden haakten af omdat ze aanliepen tegen de hoge verduurzamingskosten die gepaard zouden gaan met de overname.

Tata Steel wil de uitstoot van broeikasgassen ook terugdringen. Het staalconcern heeft samen met vakbond FNV opdracht heeft gegeven tot een nieuw onderzoek naar de beste manier om de productie van staal in Nederland te verduurzamen. De verwachting is dat begin september een eerste beeld kan worden geschetst. Het haalbaarheidsonderzoek moet dit najaar zijn afgerond.