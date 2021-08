Just Eat Takeaway en Prosus blinken uit in AEX-index

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus waren woensdag de grote winnaars in de AEX-index in Amsterdam. Beleggers waren nog altijd positief over de cijferupdate waar Just Eat Takeaway dinsdag mee kwam. Prosus maakte een deel van de verliezen van een dag eerder goed, geholpen door sterke resultaten van het Chinese techbedrijf Tencent.

Just Eat Takeaway won uiteindelijk 5,4 procent en was daarmee de sterkste stijger in de hoofdindex op Beursplein 5. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl dikte dinsdag al 2,5 procent aan dankzij beter dan verwachte resultaten. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal bleven mensen massaal eten bestellen en bleef de omzet van het concern hard groeien.

Prosus profiteerde met een winst van 1,9 procent van de sterke resultaten Tencent, waar het een groot belang in heeft. De AEX-index bleef mede dankzij de plussen van Just Eat Takeaway en Prosus nipt in het groen en sloot op 771,48 punten. Unilever stond onderaan de AEX met een verlies van 1,4 procent.

Verder ging de aandacht uit naar ING (min 0,1 procent). De bank neemt na drie jaar afscheid van onlinemakelaar Makelaarsland. ING wilde met de overname zijn woningzoekende klanten meer diensten kunnen aanbieden. Na een evaluatie werd echter besloten dat de makelaar beter zelfstandig verder kan gaan.

De MidKap klom, geholpen door een winst van dik 6 procent van TKH, uiteindelijk met 0,7 procent tot 1102,10 punten. De technologiegroep zette zijn opmars voort na de publicatie van de cijfers op dinsdag, toen het aandeel een koerssprong van 9 procent realiseerde. Verschillende analisten oordeelden positiever over TKH.

Bij de kleinere fondsen was bouwer BAM (plus 4,3 procent) een opvallende stijger. De onderneming komt later deze week met cijfers. Ook branchegenoot Heijmans (min 0,8 procent) opent nog de boeken.

Fastned verloor bij de lokale fondsen meer dan 4 procent, na een voor de uitbater van snellaadstations nadelige uitspraak van de Raad van State. Die besliste dat tankstations langs snelwegen onder voorwaarden ook laadpalen voor elektrische auto’s mogen plaatsen. Zij worden daardoor een directe concurrent voor Fastned.

De beurs in Frankfurt steeg 0,2 procent. Parijs en Londen daalden tot 0,6 procent. De euro was 1,1699 dollar waard, tegenover 1,1771 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 66,83 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 69,41 dollar per vat.