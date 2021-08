Meer fraudeurs proberen toch weer werk te vinden bij winkel

Veel op fraude betrapte winkelmedewerkers probeerden in coronajaar 2020 toch weer bij een winkel aan het werk te komen. Volgens de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) komt dat waarschijnlijk omdat er in andere sectoren zoals de horeca minder werk beschikbaar was. Daarbij waren er bij sommige winkels en supermarkten ook veel vacatures, waar de fraudeurs mogelijk op af kwamen.

Het gaat om mensen die zijn opgenomen op de zwarte lijst van de stichting. Iemand komt in dit Waarschuwingsregister als hij of zij eerder bij een winkel werkte en er sprake was van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Dan sta je voor maximaal vier jaar op de lijst. Als je dan solliciteert bij een ander bedrijf in de branche, zal die opmerken dat je op de lijst staat en je daarom hoogstwaarschijnlijk niet aannemen.

In totaal liepen er vorig jaar 1046 mensen tegen de lamp. Dit is het hoogste aantal dat ooit door de FAD is geconstateerd. In 2019 ging het nog om 651 treffers, in 2018 om 595 en het jaar daarvoor maar om 372.

Tot de winkels die zijn aangesloten behoren onder meer Action, Aldi, Blokker, C&A, Hornbach, IKEA, de Bijenkorf, Douglas en Prénatal. Sommige van hen namen afgelopen jaar bijvoorbeeld beveiligers aan, om grote drukte in winkels in goede banen te leiden of om andere redenen een oogje in het zeil te houden. Supermarkten hadden sowieso meer werk beschikbaar. Ook hadden winkels meer logistiek personeel nodig vanwege de opkomst van webwinkelen.

Voor al die sollicitaties kon de zwarte lijst worden ingezien. Het Waarschuwingsregister werd vorig jaar dan ook vaker geraadpleegd door winkels die meedoen met het initiatief. Dit gebeurde in totaal 570.931 keer. Het aantal mensen dat vanwege een vergrijp op de lijst werd gezet, lag afgelopen jaar juist iets lager dan anders op 407. Volgens de FAD speelt hierbij mee dat veel winkels door corona ook een tijd dicht moesten.