Koopgolf na versoepelingen lockdown loopt ten einde

Nederlanders hebben deze maand nog altijd meer uitgegeven dan ze in dezelfde periode voor de coronapandemie deden. Maar de inhaalslag die consumenten na de heropening van winkels, horecagelegenheden en kappers maken lijkt wel op zijn einde te lopen, maakt ING op uit het betaalgedrag in augustus.

Het totaalbedrag aan betalingen via pin, contant of online sinds het begin van augustus lag 5 procent boven het niveau van voor de coronapandemie. Daarmee gaat het betaalgedrag weer richting normaal, schrijven onderzoekers van de bank. Zo was er in mei, kort na de eerste lockdownversoepelingen, een piek te zien waarbij alle uitgaven bijna 10 procent hoger waren dan gebruikelijk.

Online geven consumenten nog altijd 20 procent meer uit dan gemiddeld in de jaren voor 2020. Het verschil met het niveau voor corona is wel kleiner geworden, want toen veel winkels moesten sluiten wegens de lockdown ging het om 60 procent meer onlineaankopen.

Aan fysieke kassa’s wordt nu evenveel afgerekend als voor corona. Daarbij valt volgens ING op dat het deel dat opgaat aan diensten, zoals caf├ębezoek of de kapper, weer even groot is als in 2019. Maar er zijn nog wel duidelijke verliezers. Zo werd er in het openbaar vervoer een kwart minder uitgegeven en heeft de cultuursector een gat van 40 procent met het niveau van twee jaar geleden.