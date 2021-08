Weg vrij voor overname kaasmaker Leerdammer door Fransen

Het grote Franse zuivelconcern Lactalis mag Leerdammer inlijven. De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor de overname van de Nederlandse kaasmaker.

Het Nederlandse Leerdammer was sinds 2002 in Franse handen, als onderdeel van zuivelbedrijf Bel. Dat maakt bijvoorbeeld de Babybel-kaasjes, maar richt zich meer en meer op toetjes. Het veel grotere Lactalis, onder meer bekend van de PrĂ©sident-brie, koopt met Leerdammer “een opening naar de Nederlandse kaasmarkt”, liet het eerder al weten. De Europese Commissie denkt niet dat het zuivelconcern zo’n machtspositie verwerft dat het de concurrentie verstoort en ziet daarom geen bezwaar.

Lactalis lijft al een jaar of vijftien het ene na het andere bedrijf in en is uitgegroeid tot een wereldspeler.