Luxe hotel in Zwitserse Alpen accepteert betalingen met bitcoin

Luxehotel Chedi Andermatt gaat digitale munten accepteren als betaalmiddel. Een verblijf in het hotel in de Zwitserse Alpen kan met bitcoin of ethereum worden afgerekend. Later kan mogelijk ook met andere cryptomunten worden betaald.

Een overnachting in het vijfsterrenhotel in het dorpje Andermatt kan duizenden euro’s kosten. Betalingen in cryptomunten worden door het hotel direct omgezet in Zwitserse franken, laat het bedrijf weten.

Een bitcoin was vrijdag rond 12.00 uur ruim 47.000 dollar (ongeveer 40.000 euro) waard. Ethereum werd voor meer dan 3000 dollar verhandeld.