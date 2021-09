Japanse beurs verder omhoog na terugtreden premier Suga

De aandelenbeurs in Tokio zette maandag de opmars voort. Het nieuws dat de Japanse premier Yoshihide Suga zich niet verkiesbaar stelt als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) bleef zorgen voor een positieve stemming. Beleggers hopen dat zijn opvolger meer zal doen om de Japanse economie te stimuleren. Ook wakkerde het teleurstellende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag de hoop aan dat de Federal Reserve zal wachten met de afbouw van zijn opkoopprogramma van obligaties.

De Nikkei in Tokio sloot 1,8 procent hoger op 29.659,89 punten. Vrijdag won de hoofdindex al 2 procent nadat Suga zijn ontslag als leider van de regeringspartij LDP indiende. De breed samengestelde Japanse Topix-index ging ook verder omhoog en bereikte het hoogste niveau sinds augustus 1990. Vooral de vervoerders van zeecontainers deden goede zaken door de hoop op verder economisch herstel. Kawasaki Kisen Kaisha en Nippon Yusen dikten ruim 9 procent aan. De telecombedrijven waren eveneens favoriet. Beleggers hopen dat de plannen van de regering van Suga om de telecomtarieven te verlagen niet doorgaan.

De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers namen geen grote posities in aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege Labor Day. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de Australische All Ordinaries verloor 0,4 procent.