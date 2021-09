ABN AMRO compenseert klanten die te veel rente betaalden

ABN AMRO gaat klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening compenseren. Daarvoor trekt de bank na een akkoord met de Consumentenbond zo’n 250 miljoen euro uit. Nog dit jaar krijgen de eerste klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan een vergoeding. Ze krijgen volgens de bank tussen de 50 en 1750 euro per klant.

ABN AMRO volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Geschilleninstituut Kifid oordeelde eerder al dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. Eerder besloot Rabobank al tot compensatie.

De compensatieregeling van ABN AMRO betreft de periode vanaf 2008 en geldt ook voor klanten van kredietverlener Alfam en klanten met kredieten van creditcardverstrekker ICS. Die klanten gaat ABN AMRO zelf benaderen. Voor eind volgend jaar verwacht de bank hen allemaal een vergoeding te hebben betaald.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond is tevreden dat ABN AMRO zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat gebeurde na een reeks gesprekken tussen beide partijen. “Soms waren dat best stevige gesprekken, maar er is een nette regeling uitgekomen.”

ABN AMRO had al eerder 30 miljoen euro opzij gezet voor een eventuele compensatie. De overige 220 miljoen euro boekt het bedrijf in het lopende kwartaal.