AEX lijkt hoger te beginnen, Wall Street dicht vanwege Labor Day

De Amsterdamse AEX-index lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de handelsdag. De nieuwe beursweek begint rustig aangezien Amerikaanse beleggers een lang weekeinde hebben vanwege Labor Day. Later in de week verschuift de aandacht naar de Europese Centrale Bank (ECB), die op donderdag zijn rentevergadering houdt. Daarnaast kauwen beleggers nog na op het teleurstellende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag.

Bij de rentevergadering van de ECB worden geen aanpassingen verwacht, maar verscheidene beleidsmakers van de bank hebben wel al opgeroepen om te praten over de coronasteun die de ECB geeft. De bank heeft al meermaals gezegd dat dit programma tot maart wordt voortgezet. Door de oplopende inflatie zou het kunnen dat de ECB na die periode het opkooppakket voor bedrijfs- en staatsobligaties gaat afbouwen. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank is daar een voorstander van.

Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachtingen met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en sloot 1,8 procent hoger. Vrijdag won de Japanse hoofdindex al 2 procent nadat premier Yoshihide Suga liet weten zich niet verkiesbaar te stellen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP).

Bij de bedrijven kondigde het in Amsterdam genoteerde Russische telecomconcern VEON aan een overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van zijn zendmasten die worden gebruikt voor mobiele netwerken in Rusland. De netwerktorens worden voor omgerekend zo’n 817 miljoen euro verkocht aan het Russische zendmastenbedrijf Service-Telecom.

Aan het overnamefront meldde de Indiase krant Mint dat de Indiase miljardair Mukesh Ambani waarschijnlijk binnen een maand met zijn conglomeraat Reliance een bod zal uitbrengen op T-Mobile Nederland. Het zou gaan om een bod van 5,7 miljard dollar (4,8 miljard euro). Moederbedrijf Deutsche Telekom zou volgens ingewijden ongeveer 5 miljard euro willen hebben voor T-Mobile Nederland.

Op de oliemarkt verlaagde Saudi-Arabiƫ zijn prijzen voor Aziatische klanten, zo meldde persbureau Reuters. De grootste exporteur van ruwe olie ter wereld hield de prijzen voor Amerikaanse en Europese afnemers ongewijzigd. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 68,35 dollar. Brentolie kostte ook 1,4 procent minder, op 71,59 dollar per vat. De euro was 1,1871 dollar waard, tegen 1,1881 dollar op vrijdag.