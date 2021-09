Wintersporters staan te trappelen om naar Alpenlanden te gaan

Nederlandse wintersporters staan te trappelen om weer de pistes in de Alpenlanden af te gaan. Na de zware klappen door de coronacrisis voor de sector vanwege de sluiting van wintersportlocaties in het afgelopen seizoen kan nu weer volop worden geskied of gesnowboard. Mensen moeten zich wel aan coronamaatregelen houden.

Zo eist Oostenrijk, de meest populaire wintersportbestemming voor Nederlanders, dat bezoekers van hotels, horeca en skiliften gevaccineerd of getest zijn of zijn hersteld van het coronavirus en een coronapas bij zich hebben. Daarnaast moeten in afgesloten skiliften mondkapjes van medische kwaliteit worden gedragen. Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden. De après-ski is onder voorwaarden toegestaan.

Vergelijkbare maatregelen zijn er ook in wintersportgebieden in Italië, Zwitserland en Frankrijk. Arjen de Graaf, commercieel directeur van de nationale bond Nederlandse Ski Vereniging met meer dan 65.000 leden, zegt dat Nederlanders geen problemen hebben met die coronaregels, zolang ze maar weer de piste af kunnen. “Het sentiment is dan ook realistisch positief”, zegt hij. Vanwege de lockdowns kon tijdens het grootste deel van de afgelopen winterperiode niet op vakantie naar de sneeuw worden gegaan.

Het aantal boekingen voor wintersportaccomodaties voor de kerstvakantie en voorjaarsvakantie loopt hard, aldus De Graaf. In populaire bestemmingen in Oostenrijk zoals Kitzbühel, Zillertal, Brixental of Gerlos, het Zwitserse Zermatt en Sankt Moritz, het Franse Val-d’Isère en Les Trois Vallées of het Italiaanse Val Gardena is het al lastig om nog een plekje te vinden, want veel accommodaties zijn inmiddels volgeboekt. Reisorganisatie Sunweb heeft al gezegd dat het aantal boekingen voor dit komende sneeuwseizoen op recordhoogte ligt.

Oostenrijk kreeg veel kritiek op de manier waarop werd omgegaan met een corona-uitbraak in skioord Ischgl in Tirol aan het begin van de pandemie. Het virus werd naar verluidt door duizenden mensen vanuit Ischgl meegenomen naar tientallen landen, waaronder Nederland. Er zijn vijftien rechtszaken aangespannen tegen de landelijke overheid. Het eerste proces ging deze maand van start. Daarbij eisen nabestaanden van coronaslachtoffers hoge schadevergoedingen.