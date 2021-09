Turkse centrale bank verlaagt rente na druk Erdogan

De Turkse centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief verlaagd, ondanks de oplopende inflatie in het land. Daarmee lijkt de centrale bank gehoor te geven aan president Recep Tayyip Erdoğan. Die dringt al langere tijd aan op een verlaging van de leenkosten.

Het rentetarief gaat van 19 naar 18 procent. Door de hogere prijzen hadden analisten eigenlijk niet gerekend op een renteverlaging. De Turkse inflatie was vorige maand juist gestegen tot meer dan 19 procent.

De centrale bank beloofde eerder herhaaldelijk de rente altijd hoger te laten zijn dan de inflatie. Maar daarmee lag de dit jaar aangestelde bankgouverneur Şahap Kavcioğlu op ramkoers met Erdoğan. Kavcioğlu omzeilt de discussie nu door specifiek te kijken naar de kerninflatie, waarbij de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing zijn gelaten. Daardoor zou er nu opeens ruimte zijn voor een renteverlaging.

Turkije kampt met de gevolgen van stijgende grondstofprijzen en droogteperioden die de oogsten van landbouwproducten zwaar hebben geraakt. In combinatie met een zwakkere wisselkoers van de Turkse lira heeft dat het leven in Turkije er in korte tijd flink duurder op gemaakt.

De situatie wordt bemoeilijkt door de onorthodoxe economische opvattingen van Erdogan. Volgens de president zorgen de hoge rentetarieven er juist voor dat de inflatie oploopt. Gangbaar beleid onder economen en centrale bankiers is juist om de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Het vorige centralebankhoofd Naci Ağbal werd eerder dit jaar ontslagen nadat hij de rente meermaals verhoogde om de inflatie onder controle te krijgen.