Bank of England denkt aan afbouwen steun, maar nu nog niet

De Bank of England (BoE) denkt voorzichtig aan het afbouwen van het opkoopbeleid waarmee het de Britse economie ondersteunt. Voorlopig houdt de Britse centrale bank die maatregel op het huidige niveau. Ook de rente blijft vooralsnog gelijk op 0,1 procent. Maar ook daar kan wel eens verandering in komen nu de inflatie hard stijgt. Mogelijk komt er volgend voorjaar al een renteverhoging, verwachten investeerders.

In augustus gaf de BoE aan te verwachten dat de economie van het Verenigd Koninkrijk de rest van dit jaar verder zou herstellen door een kleinere invloed van het coronavirus. De inflatie zou daarbij oplopen tot maximaal 4 procent om daarna weer af te nemen. Sindsdien is de economische groei echter ingezakt. Tegelijkertijd rekent de centrale bank er nu op dat de inflatie door de grens van de 4 procent kan stijgen en dat de prijsstijgingen ook langduriger van aard zijn.

De BoE zegt verder dat de onzekerheid rond de arbeidsmarkt is toegenomen. Het aantal mensen dat nog volledig of deels thuis zit met steun van de overheid is weliswaar afgenomen, maar niet zo snel als verwacht. Tegelijkertijd zijn er ook nauwelijks meer ontslagen en neemt het aantal vacatures snel toe.