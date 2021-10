Beleggers Petrobras willen via Nederlandse rechter vergoeding

Niet-Amerikaanse aandeelhouders van de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras proberen via een Nederlandse rechter een schadevergoeding te krijgen van het bedrijf. Door een corruptie- en omkopingsschandaal uit 2014, zakte de beurskoers van Petrobras in en werden ook obligaties veel minder waard. Daarvoor willen de aandeelhouders, waaronder grote investeerders, schadeloos worden gesteld. Petrobras zegt zelf ook slachtoffer te zijn van corrupte bestuurders en zal zich verdedigen tegen de claim.

Een eerdere zaak in de Verenigde Staten schikte Petrobras in 2018 voor net geen 3 miljard dollar. Tegen de huidige wisselkoers zou dat 2,5 miljard euro zijn. In die zaak waren alleen Amerikaanse aandeelhouders welkom. Hun gezamenlijk geleden schade werd op 10 miljard dollar geschat. In de huidige zaak zou de geleden schade tot wel de helft hoger kunnen liggen als alle aandeelhouders die bij de andere zaak werden uitgesloten zich nu melden.

Stichting Petrobras Compensation Foundation (SPCF) won in mei een zaak waarin Petrobras claimde dat de stichting geen belanghebbende was en het bedrijf dus niet kon aanklagen. Nu dus duidelijk is dat de zaak door kan gaan, is SPCF van plan komende maand aan te voeren dat Petrobras in alle zes de landen buiten de VS waar de aandelen een notering hebben de lokale wetten heeft overtreden en dus niet alleen in Nederland. De advocaten van de stichting denken dat het een jaar kan duren voor er een uitspraak is.

Het corruptieschandaal bij Petrobras kwam bekend te staan onder de naam Operation Carwash. Corrupte bestuurders van de Braziliaanse oliemaatschappij, die voor meer dan de helft in handen is van de Braziliaanse overheid, namen smeergeld aan van bedrijven die contracten wilden binnenhalen. Dat geld deelden ze met politici die ervoor hadden gezorgd dat Petrobras bepaalde olievelden mocht uitbaten. Onder meer de Nederlandse oliedienstverlener SBM Offshore was bij de smeergeldaffaire betrokken. De voormalige Braziliaanse president Lula kon vanwege het onderzoek naar de affaire in 2018 niet meedoen aan de presidentsverkiezingen.