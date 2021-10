AEX naar recordstand, Randstad daalt stevig na cijfers Manpower

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag naar een recordstand gestegen. De grens van de 800 punten werd weer doorbroken te midden van algeheel optimisme bij handelaren dit cijferseizoen. Ook elders in Europa gingen de beurzen overwegend licht omhoog. Uitzender Randstad was de grootste daler in de AEX na teleurstellende cijfers van de Amerikaanse branchegenoot Manpower.

De AEX steeg 0,7 procent tot 802,49 punten. De MidKap eindigde op een winst van 0,1 procent op 1069,18 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,2 procent, die in Parijs verloor 0,1 procent.

Randstad was een opvallende daler in de AEX met een min van 2,7 procent. Het aandeel zakte mee met dat van de Amerikaanse branchegenoot Manpower. Dat bedrijf vertienvoudigde zijn winst zowat en zag de omzet met een achtste toenemen. Beleggers hadden vooral bij die inkomsten op een grotere stijging gerekend. In Z├╝rich ging ook Adecco omlaag: min 0,7 procent.

Philips behoorde bij de grootste stijgers en ging 3,3 procent vooruit. Het medisch technologiebedrijf gaf een dag eerder een kwartaalupdate en verloor die dag juist dik 3 procent. Daar kwam bij dat investeringsfonds Artisan Global Value Fund zich had ingekocht bij Philips. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg 3,8 procent en was de koploper in de AEX. Ook techinvesteerder Prosus (plus 3,3 procent) deed het goed.

Chipmachinemaker ASML dikte 1,2 procent aan. Het bedrijf, dat later deze week de boeken opent, verkoopt een aantal onderdelen die het in handen had gekregen toen het Berliner Glas overnam. Van dat bedrijf houdt ASML alleen de chiptak over. Voor de verkoop ontving ASML ongeveer 300 miljoen euro en dat is meer dan het techbedrijf voor heel Berliner Glas neertelde.

In Parijs verloor Danone 3 procent. Het Franse voedingsconcern verscheepte afgelopen kwartaal minder producten, maar zag de omzet stijgen dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf moet door de inflatie zelf meer betalen voor melk en verpakkingen. De Duitse softwaremaker Software AG ging haast 11 procent onderuit in Frankfurt na een verlaging van de groeiverwachtingen voor zijn digitale divisie. Delivery Hero won 1,3 procent. De Duitse maaltijdbezorger investeert honderden miljoenen dollars in de supersnelle boodschappenbezorgdienst Gorillas.

De euro was 1,1631 dollar waard, tegen 1,1606 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 83,33 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 85,06 dollar per vat.