Meer klanten ABN AMRO moeten rente betalen over hun spaargeld

Meer klanten van ABN AMRO moeten de bank binnenkort rente betalen over hun spaargeld. Rekeninghouders met in totaal meer dan 100.000 euro aan spaargeld betalen over iedere euro boven die grens straks 0,5 procent rente. Nu speelt dit alleen nog voor mensen met minstens 150.000 euro spaargeld.

De verlaging van de grens voor negatieve rentes gaat op 1 januari in, kondigde de bank op zijn site aan. ABN AMRO en andere Nederlandse banken brengen de laatste jaren bij steeds meer spaarders kosten in rekening. Zij moeten namelijk zelf ook een rente betalen over het overtollige spaargeld dat ze wegzetten bij de Europese Centrale Bank (ECB). Particulieren en bedrijven zijn de laatste jaren juist steeds meer gaan sparen, wat banken geld kost.

Door de grens voor negatieve rentes te verlagen verwacht ABN AMRO dat voortaan 5 procent van zijn klanten rente moet betalen voor het aanhouden van spaargeld bij de bank. Toen het financiĆ«le concern het afgelopen voorjaar de grens voor negatieve rentes ook al verlaagde, zei ABN AMRO dat zo’n 3 procent van de klanten daardoor zou worden geraakt.