Facebook gaat Franse kranten betalen voor plaatsen nieuws

Facebook heeft een groep Franse kranten beloofd te betalen als hun artikelen op het socialemediaplatform worden gedeeld. Het Amerikaanse concern heeft daarvoor afspraken gemaakt met een alliantie van bijna driehonderd Franse kranten en nieuwsmedia, waaronder titels als Le Monde en Le Figaro.

Voor kranten en andere nieuwsmedia is het nog altijd lastig om de verspreiding van hun berichten via techconcerns als Facebook en Google te verzilveren. Een verandering in Europese wetgeving moet dit wel mogelijk maken. Via zogeheten naburige rechten, die lijken op auteursrechten, kunnen krantenuitgevers vergoedingen vragen van internetbedrijven die links naar hun artikelen plaatsen.

Facebook en de Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), zoals het krantencollectief heet, beweren dat de afspraken de kwaliteit van de online nieuwsvoorziening verbetert. Deelnemende kranten kunnen dankzij het akkoord ook meedoen aan Facebook News, de nieuwsfeed die het bedrijf van topman Mark Zuckerberg wil opzetten met behulp van gevestigde media.

Frankrijk loopt met de nieuwe afspraken voorop. In bijvoorbeeld Nederland zijn er nog helemaal geen overeenkomsten tussen nieuwsmedia en Facebook over het betalen voor artikelen.

APIG en Facebook meldden niet om wat voor bedragen het gaat. Eerder dit jaar sloten Franse mediabedrijven en Google al een deal over betalen voor nieuws. In drie jaar tijd zou Google 76 miljoen euro betalen om nieuws aan te kunnen bieden. Enkele grote Franse mediabedrijven, waaronder persbureau AFP, waren het niet met die afspraken eens.