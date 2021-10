Liander breidt stroomnet uit in Friesland en Noordoostpolder

Netbeheerder Liander breidt het elektriciteitsnet in Friesland en in de Noordoostpolder fors uit. Op sommige plekken is daar de maximale capaciteit bereikt. Liander investeert daarom de komende jaren zo’n 250 miljoen euro.

Die investering gaat naar het aanleggen van kabels die elektriciteit vervoeren en het vervangen of plaatsen van ongeveer 300 transformatorhuisjes. De werkzaamheden moeten in 2025 klaar zijn.

Middenspanningsnet

De verbindingen worden uitgebreid tussen het hoogspanningsnet van TenneT en de laagspanningsnetten die Liander beheert . Daarvoor moet ruim 2100 kilometer middenspanningskabel aangelegd worden. Die kabel transporteert de elektriciteit naar de transformatorhuisjes in woonwijken. De transformatorhuisjes zetten de elektriciteit om in een voltage dat huishoudens kunnen gebruiken.

Op het middenspanningsnet zijn vooral grote verbruikers aangesloten, zoals bedrijven, de industrie, scholen en supermarkten, maar ook wind- en zonneparken. Volgend jaar worden naar verwachting de eerste projecten gegund.

Elektriciteitsstations in Friesland en Flevoland

Liander bouwt de komende tien jaar in Friesland en in de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) ook elf nieuwe elektriciteitsstations bouwen en breidt acht bestaande stations uit. Onlangs meldde de netbeheerder dat op meerdere plekken de maximale capaciteit is bereikt, waardoor nieuwe knelpunten in onder meer Leeuwarden en Heerenveen zijn ontstaan. Hierdoor kunnen zowel particulieren als bedrijven geen nieuwe aansluiting krijgen voor het terugleveren van stroom of het ontvangen van meer vermogen. Liander zegt dat bedrijven en grote producenten van duurzame energie die op de wachtlijst staan, door de uitbreidingen weer aangesloten kunnen worden.

Op steeds meer plekken raakt het elektriciteitsnet vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Liander stelde eerder dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat ze niet bij te houden zijn. Naast Liander hebben ook andere netbeheerders daar last van. Versterking van het net kost behalve geld ook veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. Liander liet eerder al weten dit jaar bijna 900 miljoen euro te investeren in uitbreiding van het net.