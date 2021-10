Vastgoedreus Evergrande onderuit in Hongkong na handelshervatting

Het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande ging donderdag hard onderuit op de beurs in Hongkong na de hervatting van de handel in het aandeel. Beleggers konden meer dan twee weken niet handelen in Evergrande vanwege overnamegesprekken met branchegenoot Hopson Development, die volgens Chinese media omgerekend 4,3 miljard euro wilde neerleggen voor een belang van 51 procent in de vastgoedbeheertak van Evergrande.

Evergrande, dat kampt met een schuldenlast van ruim 260 miljard euro, bevestigde dat de gesprekken met Hopson zijn beƫindigd. Evergrande twijfelde of Hopson wel aan alle voorwaarden had voldaan om een bod te doen op de vastgoedbeheertak Evergrande Property Services. Evergrande raakte tussentijds meer dan 11 procent aan waarde kwijt.

Evergrande heeft hard geld nodig om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het bedrijf miste in de afgelopen weken al drie deadlines voor rentebetalingen op leningen. Het concern heeft nog tot zaterdag 23 oktober de tijd om de rente op een van deze leningen te betalen. Lukt dat niet dan is de wachttijd van dertig dagen na de deadline verstreken en wordt het bedrijf officieel als wanbetaler bestempeld.

Het koersverlies van Evergrande had ook zijn weerslag op de Hang Seng-index in Hongkong, die tussentijds 1 procent verloor. Hopson steeg 5 procent in Hongkong en Evergrande Property Services, waarvan de handel ook werd hervat, zakte 6 procent. De beurs in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent. De Chinese overheid en de centrale bank van het land hebben herhaaldelijk verzekerd dat de problemen in de vastgoedsector geen bedreiging zullen vormen voor het hele financiƫle systeem.

In Tokio sloot de Nikkei 1,9 procent lager op 28.708,58 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven werden van de hand gedaan na de recente opleving in de sector. Techinvesteerder SoftBank verloor 1,8 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakte bijna 5 procent. Ook de luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk door de zorgen over de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk en de vrees voor een mogelijke nieuwe variant van het coronavirus. Verfmaker Nippon Paint klom 0,6 procent na de overname van zijn branchegenoot Cromology.