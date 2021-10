Damrak maakt zich op voor drukke cijferdag

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich donderdag op voor een drukke cijferdag. Op het Damrak gaven de AEX-bedrijven Randstad, Unilever en RELX een kijkje in de boeken. Ook grote Europese ondernemingen als Carrefour, SAP en Barclays kwamen met resultaten. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway houdt een beleggersdag, waarbij het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl een update geeft over zijn strategie.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine minnen te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen donderdag overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 1,9 procent in de min.

In Hongkong werd de handel in het aandeel Evergrande na ruim twee weken hervat. Het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern raakte ruim 11 procent aan waarde kwijt nadat het bedrijf bevestigde dat de gesprekken met branchegenoot Hopson Development, die een belang in de vastgoedbeheertak van Evergrande wilde nemen, zijn gestaakt.

Op het Damrak liet Randstad bij de presentatie van de kwartaalcijfers weten dat topman Jacques van den Broek volgend jaar opstapt. Van den Broek zit al sinds 2004 in het bestuur van het bedrijf en is de hoogste baas sinds 2014. Zijn opvolger wordt Sander van ’t Noordende, die jarenlang werkte voor organisatieadviesbureau Accenture. De uitzender doet goede zaken door het herstel van de economie. De omzet liep op tot het hoogste niveau ooit en de winst verdubbelde bijna ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar.

Informatieleverancier RELX zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar stijgen en handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Levensmiddelenconcern Unilever boekte in het derde kwartaal een omzet van 13,5 miljard euro. De onderliggende omzetgroei kwam uit op 2,5 procent.

Ook Sligro kwam met resultaten. Het groothandelsbedrijf zag in het derde kwartaal een sterk herstel in bijna al zijn afzetmarkten en boekte meer omzet. De sectoren bedrijfscatering, evenementenbranche en zorg bleven nog wel achter. Sligro verwacht dat wanneer de laatste beperkende coronamaatregelen worden opgeheven, het bedrijf weer dicht in de buurt komt van de omzetten van vóór de coronacrisis.

De euro was 1,1655 dollar waard, tegen 1,1644 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 83,22 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 85,43 dollar per vat.