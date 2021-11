Nederlandse hotelketen CitizenM haalt miljard op voor uitbreiding

De van oorsprong Nederlandse hotelketen CitizenM heeft 1 miljard dollar, omgerekend ruim 862 miljoen euro, aan nieuwe investeringen opgehaald. Een groot deel daarvan is bedoeld voor de opening van nieuwe hotels, zegt topman Klaas van Lookeren Campagne in een interview met persbureau Bloomberg.

Het verse kapitaal is onder andere afkomstig van het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC, dat zich in 2019 al voor een kwart inkocht bij CitizenM. Dat leverde het bedrijf destijds een waardering van 2 miljard euro op. Bij de nieuwe investeringsronde steken ook pensioenuitvoerder APG en het KRC Capital geld in het bedrijf. Dat laatste investeringsvehikel is van Rattan Chadha, die CitizenM oprichtte.

De helft van het geld gaat naar de uitbreiding van de hotelketen. Daarnaast is de nieuwe investering bedoeld om lopende bouwprojecten af te ronden en de door de coronapandemie gederfde inkomsten op te vangen. De virusuitbraak heeft internationaal reizen op sommige momenten vrijwel onmogelijk gemaakt.

Het in 2008 opgerichte CitizenM wil zichzelf onderscheiden door betaalbare luxe en technische innovaties, bijvoorbeeld door het inchecken via touchscreens te regelen. Volgens van Lookeren Campagne heeft de wereldwijde virusuitbraak voor problemen gezorgd, maar zijn de toekomstplannen voor het bedrijf nog altijd dezelfde. “Het was geen normale gang van zaken, maar de langetermijnstrategie met onze aandeelhouders is onveranderd”, zegt hij daarover. “We kwamen vrij snel tot de conclusie dat er niet veel zal veranderen. Mensen reizen misschien minder vaak, maar als ze reizen doen ze dat langer.”

CitizenM wil voor het einde van dit jaar in totaal 24 hotels uitbaten, tegen 20 vorig jaar. Aan het eind van 2040 moet de portefeuille van het bedrijf uit 40 hotels bestaan.