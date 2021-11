Holland Casino stelt openingsfeest in Venlo uit om coronacijfers

Holland Casino stelt de officiële opening van zijn nieuwe casino in Venlo uit vanwege de volgens het bedrijf “nijpende coronasituatie” in Limburg. Dit heeft de gokonderneming besloten in nauwe samenspraak met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Venlo.

De situatie in de Limburgse ziekenhuizen en stijgende besmettingscijfers in de regio zouden dermate ernstig zijn dat een groot openingsfeest niet gepast is. Het evenement stond voor 18 november op de agenda, maar dat wordt nu ergens komend voorjaar.

Het uitstel betekent niet dat gokkers in de Limburgse stad teleurgesteld hoeven te worden. De vestiging is namelijk al sinds 1 juli toegankelijk voor bezoekers. Dat blijft komende tijd ook het geval, al moeten gasten voor ze binnengaan wel een coronatoegangsbewijs laten zien.