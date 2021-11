Airbnb wil inspelen op mensen die thuiswerken vanaf vakantieadres

Vakantieverhuurplatform Airbnb wil inspelen op mensen die vanaf hun vakantieadres via videovergaderingen ook willen thuiswerken. Dat gaat het bedrijf doen door bijvoorbeeld met geverifieerde informatie te komen over de internetsnelheid op de te huren accommodaties in zijn aanbod. Dan kunnen gasten erop vertrouwen dat ze geen Zoom-meeting meer hoeven te missen vanaf hun verblijf, is de gedachte.

In de ogen van het platform heeft de coronapandemie een ware reisrevolutie teweeggebracht. Door de pandemie zitten miljoenen mensen voor hun werk niet meer vast aan een bepaalde plek en zijn ook hun werktijden opeens flexibel. Airbnb spreekt van “overal wonen” en die trend is volgens de onderneming een blijvertje.

Het platform baseert zich bij deze analyse op boekingscijfers en het zoekgedrag van mensen die kijken naar accommodaties. Er worden tegenwoordig vaker langere verblijven geboekt dan voorheen. Bijna de helft van de gereserveerde nachten op Airbnb is voor een periode van minimaal een week. Twee jaar geleden was dit nog 38 procent. En mensen die een lang verblijf willen reserveren filteren bij het zoeken naar accommodaties meer op voorzieningen als wifi, de mogelijkheid om huisdieren mee te nemen en de faciliteiten van de keuken.

Airbnb had dinsdag speciaal een persevenement opgezet voor het naar buiten brengen van de nieuwe plannen. Aanbieders van Airbnb-locaties zullen in de app van het bedrijf een mogelijkheid krijgen om de internetverbinding van hun accommodatie te testen en bevestigen. Verder heeft het platform AirCover aangekondigd, waarmee hosts op Airbnb zich kunnen indekken tegen schade veroorzaakt door huisdieren.