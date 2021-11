Musk verkoopt opnieuw aandelen Tesla

Tesla-topman Elon Musk heeft opnieuw voor 930 miljoen dollar aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht, blijkt uit officiële documenten. Omgerekend gaat het om zo’n 817 miljoen euro. Daarvoor verkocht Musk 934.091 aandelen.

De laatste aandelenverkoop hangt samen met het uitoefenen van opties door Musk. Hij kocht namelijk 2,1 miljoen aandelen voor 6,24 dollar per stuk. De slotkoers van Tesla was maandag ruim 1013 dollar. Musk moet belasting betalen over het verschil in de uitoefeningsprijs van de opties en de marktprijs van de aandelen.

Vorige week verkocht Musk ook al een flinke hoeveelheid aandelen nadat hij opties had uitgeoefend. Toen kocht hij 2,2 miljoen aandelen voor een lage prijs. Musk kreeg de opties als onderdeel van zijn beloningspakket als topman van Tesla. In die functie krijgt hij geen vast salaris, maar alleen bonussen en opties op basis van het behalen van bepaalde doelen.

Begin deze maand vroeg Musk zijn Twittervolgers of hij zijn aandelenbelang in Tesla met 10 procent terug moest brengen om zo meer belasting te kunnen betalen. Die stemden voor en Musk begon met aandelenverkopen. Vorige week verkocht hij in totaal voor zo’n 6,9 miljard dollar aan aandelen. Bij de stemming op Twitter vertelde Musk niets over zijn geplande verkopen van aandelen vanwege de opties. Die had hij al in september vastgelegd.