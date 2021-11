Aziatische beurzen voorzichtig na top tussen Biden en Xi

De Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag een wisselend beeld zien. Beleggers reageerden op de online top tussen de Amerikaanse en Chinese presidenten Joe Biden en Xi Jinping. Die ontmoeting werd overwegend positief ontvangen, met name omdat de twee elkaar vriendelijk begroetten. Daarna spraken ze over allerlei zaken, waaronder de Amerikaanse aanpak van Chinese bedrijven, maar ook over de situatie rond Taiwan.

Veel beleggers zien het feit dat Biden en Xi elkaar spraken als een signaal dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en China verminderen. Die spanningen liepen de afgelopen jaren, onder de vorige Amerikaanse president Donald Trump, hoog op. Toen legden de VS China herhaaldelijk invoerheffingen op en werden onder de noemer nationale veiligheid de mogelijkheden van verschillende Chinese bedrijven zoals telecomonderneming Huawei om zaken in de VS te doen aan banden gelegd.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent hoger op een stand van 29.808,12 punten. De Japanse autoproducent Subaru steeg bijna 6 procent. Containerbedrijf Nippon Yusen Kabushiki Kaisha stond juist bij de grootste dalers op de Japanse beurs en leverde 2,6 procent in.

De Hang Seng in Hongkong ging 1,2 procent vooruit. De Kospi in Seoul noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai stond op een verlies van 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent.