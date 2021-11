Aantal starters neemt toe, crisis of niet

De Nederlandse economie groeit dit jaar en volgend jaar iets harder dan eerder verwacht, zo stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) deze week. Het is wel zo dat de Nederlandse overheid vorig en dit jaar flink meer geld uitgaf door de coronasteunpakketten. Dat ons land economisch nog niet is hersteld en dat er nog veel MKB’ers het lastig hebben, moge duidelijk zijn. Toch creëert een crisis ook kansen en mogelijkheden. Zo is het aantal starters vanaf maart dit jaar weer toegenomen.

Nederland is een ondernemersland

Volgens de Kamer van Koophandel staat de teller van het totaal aantal bedrijven in Nederland sinds augustus op 2.154.962. Nederlands blijft een ondernemersland, crisis of geen crisis. Elke dag zijn er mensen die het avontuur aangaan en met vertrouwen een onderneming starten. Het vraagt lef en zeker in deze tijd wat aanpassingsvermogen, maar starten kan altijd. Hierbij is het uiteraard wel belangrijk dat je als startende ondernemer een financiële buffer hebt. Dit kan betekenen dat je naast je vaste baan start of dat je in een wat aangepaste vorm begint. Wat je ook doet, of je nu startende bent of al een tijdje op weg: je zal proactief bezig moeten zijn. Nieuwe klanten of opdrachten komen niet als vanzelf uit de lucht vallen.

Zie kansen

Of je nu net start of onlangs gestart bent, het is belangrijk om positief te blijven. Dit betekent niet dat je onrealistisch te werk gaat of voorbijgaat aan wat voor jou als waarheid voelt. Blijf als ondernemer bewust van wat er gaande is, observeer en blijf weg van reacties, en weet waarom je onderneemt. Richt je op wat er wel mogelijk is. Elke situatie draagt een uitnodiging in zich tot groei. Wat zijn nu de kansen? Misschien is het tijd voor een nieuwe website, een andere bedrijfsvoering of de lancering van een nieuw product. Met name als je net gestart bent, is het belangrijk dat mensen weten dat je er bent. Flyers, posters, brochures via PeterPrint kunnen net dat beetje extra bekendheid geven. Nederlanders zitten gemiddeld anderhalf uur per dag op sociale media, maar er is ook nog zoiets als een offlinewereld waar potentiele klanten zich voort bewegen.

Starten vanuit huis

In deze tijd kan je prima vanuit huis starten. We brengen er toch al veel tijd door, dus waarom niet je bedrijf vanuit thuis beginnen? Tuurlijk, het is niet met elke onderneming mogelijk, maar als het kan, scheelt het een boel kosten. Met name als je als zzp’er start, kan dit prima vanuit huis. Heb je een briljant idee en is er ook daadwerkelijk vraag naar (altijd nuttig om dit te onderzoeken), dan is het altijd mogelijk om eerst naast je baan te starten. Je kan bijvoorbeeld een dag minder gaan werken, waardoor je tijd hebt voor je onderneming.

Ondernemen vanuit de WW

Ten slotte is het ook mogelijk om vanuit de WW een onderneming te starten of als zelfstandige aan de slag te gaan. Het aantal werklozen is nog altijd 64.000 hoger dan aan het begin van de crisis. Er zijn speciale regelingen om vanuit de WW een bedrijf te starten. Wat dacht je van een webshop? Tijdens de coronacrisis was dit een populaire bezigheid. Er zijn vrijwel elke maand 3.000 nieuwe webshops gestart, aldus de KvK. Wat voor onderneming het ook wordt, een ding is en blijft belangrijk: weet wie je doelgroep is, blijf in contact met ze en bepaal je communicatiekanalen om ze te bereiken. En dan kan een flyer of een brochure zomaar goed van pas kunnen komen.