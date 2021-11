Hollandse banaan goed voor bier, lingerie en als vleesvervanger

De oogst van de eerste Hollandse bananen op commerciële schaal is een feit. In Ede werd de eerste circa 1000 kilo van in Nederland geteelde bananen van de planten gehaald. Naast het fruit, dat onder andere in soesjes en in bier wordt verwerkt, heeft kweker Neder Banaan ook een bestemming gevonden voor delen van de plant zelf en de schillen van de banaan. Van de vezels van de plant wordt onder andere lingerie gemaakt. De schillen worden gemarineerd en gebakken tot een veganistische vleesvervanger.

De bananenteelt in Nederland begon zo’n 1,5 jaar geleden in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR). Doel was in eerste instantie om onderzoek te doen naar de teelt van de plant die wordt bedreigd door schimmels. De planten staan in Ede, anders dan in bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, niet in de volle grond. Ze worden geteeld in potten met substraat, een speciale ondergrond van kokosvezel. Daarmee is het gevaar dat bodemschimmels vat krijgen op de plant minder. Verder is onderzocht waar de bananenplant na de oogst voor gebruikt kan worden. Nu worden planten op plantages na de oogst verbrand.

Neder Banaan, als onderdeel van Neder Groep, geeft zichzelf een paar jaar de tijd om de bananenteelt in Nederland winstgevend te krijgen. Dat kan enerzijds door het vermarkten van de banaan, maar ook de resten van de plant. Zo maak Musa Intimates nu al lingerie van vezels uit de stammen van de bananenplant. Yellow Pallet perst op zijn beurt diezelfde vezels tot blokken voor pallets die als een milieuvriendelijke vervanger voor houten pallets kunnen dienen. Anderzijds wil Neder Banaan zijn opgedane kennis en kunde naar andere delen van de wereld brengen zodat boeren in bijvoorbeeld Ecuador en Costa Rica hun verdienmodel kunnen verbeteren.

In de kas in Ede staan meerdere bananensoorten. Naast de bekende consumptiebanaan die nu is geoogst gaat het ook om andere soorten, zoals de banaan die tot de jaren zestig op de Nederlandse markt werd verkocht. Daarnaast gaat het om bananen die uitermate geschikt zijn om bier van te brouwen en om bakbananen. De oogst van de andere soorten volgt binnenkort. De kas telt zo’n honderd planten. De bedoeling is om verder op te schalen. Voor nu richt het bedrijf zich op de optimalisatie van de teelt waarbij ook zo duurzaam mogelijk moet worden gekweekt.