IEA dringt bij OPEC+ aan op nog hogere olieproductie

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dringt er bij de OPEC+ op aan om de olieproductie nog sterker te gaan verhogen om de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. De alliantie van oliekartel OPEC met bondgenoten als Rusland heeft tot dusver geweigerd de productie sterker op te voeren. Vanwege de dure brandstof hebben de Verenigde Staten en andere grote landen aangekondigd de strategische oliereserves aan te spreken om de prijzen te drukken.

Volgens IEA-directeur Fatih Birol zorgen de hoge brandstofprijzen voor risico’s voor grote economie├źn, bijvoorbeeld omdat daardoor de inflatie sterk wordt aangejaagd en huishoudens en bedrijven veel meer geld kwijt zijn aan energie. Birol vindt dat de OPEC+ hier rekening mee moet houden en ervoor moet zorgen dat de prijzen dalen. Volgens hem zorgt de OPEC+ voor “kunstmatige krapte” op de oliemarkt. Ook zou Rusland volgens hem meer aardgas naar Europa moeten transporteren om de hoge gasprijzen aan te pakken.

De OPEC+ is momenteel bezig de productie elke maand met 400.000 vaten per dag te verhogen. Volgende week staat een nieuwe vergadering gepland en de oliegroep lijkt niet van plan te zijn nog meer te gaan produceren. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou de alliantie zelfs overwegen om tijdelijk te pauzeren met de geleidelijke verhoging van de productie nu de VS en andere landen olie uit de strategische voorraden gaan vrijgeven. Volgens de OPEC+ zijn de strategische reserves bedoeld voor noodgevallen en is daar geen sprake van.