Aegon en Just Eat Takeaway bij winnaars in licht hogere AEX

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst gesloten. Verzekeraar Aegon en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorden tot de sterkste stijgers in de hoofdindex dankzij koopadviezen van grote zakenbanken. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Beleggers zijn wat voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de strengere coronamaatregelen die in veel Europese landen worden genomen.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde met een plusje van 0,1 procent op 802,96 punten. De graadmeter zakte dinsdag nog 1,6 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1058,84 punten. Frankfurt ging 0,3 procent omlaag en Parijs leverde een fractie in. Londen won 0,3 procent.

Aegon werd door Credit Suisse op de kooplijst gezet en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 2,7 procent. Just Eat Takeaway kreeg een koopadvies van JPMorgan en boekte een plus van 2,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal was hekkensluiter in de AEX met een min van 2,2 procent.

In de MidKap was de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost de grootste daler met een koersverlies van 4,5 procent. Biotechnoloog Galapagos was koploper bij de middelgrote fondsen met een winst van 3,7 procent. ABN AMRO hield een buitengewone aandeelhoudersvergadering over een versimpeling van de organisatiestructuur en de benoeming van nieuwe bestuurders en won 1,2 procent.

In Milaan dikte Telecom Italia bijna 16 procent aan. Beleggers reageerden op berichten dat de Amerikaanse investeerder KKR zijn bod op het Italiaanse telecombedrijf wil verhogen. KKR bracht begin deze week een bod uit van bijna 11 miljard euro op Telecom Italia. Het Franse mediaconcern Vivendi (plus 1,7 procent), dat bijna een kwart van de aandelen van het Italiaanse bedrijf bezit, wil zijn belang echter niet verkopen aan KKR.

Ryanair klom 0,9 procent in Dublin. Topman Michael O’Leary van de Ierse budgetvlieger waarschuwde dat het herstel van de Europese reissector wordt bedreigd door nieuwe coronamaatregelen in verschillende landen, zoals de lockdown in Oostenrijk.

De euro was 1,1195 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 78,83 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 82,72 dollar per vat.