Ook grote massaclaim dieselschandaal tegen Renault en Dacia

Stichting Car Claim dient een grote massaclaim in tegen autobouwers Renault en Dacia vanwege het dieselschandaal. Waarschijnlijk krijgt de claim een totale omvang van tussen de 450 miljoen euro en 1 miljard euro, aldus de stichting.

De stichting, bekend van een zaak tegen Volkswagen over het gebruik van sjoemelsoftware, zegt in een verklaring dat recent duidelijk is geworden dat ook het Franse Renault en het Roemeense Dacia, dat onderdeel is van Renault, dit soort software in hun dieselauto’s hebben ge├»nstalleerd. In Nederland gaat het naar verluidt om meer dan 150.000 voertuigen. De procedure is naast de twee autofabrikanten ook gericht tegen de Nederlandse importeur en de Nederlandse autodealers van deze merken.

De software in de auto’s zorgt ervoor dat de auto’s voor het verkrijgen van typegoedkeuring aan de wettelijke uitstootnormen voldoen. Maar bij normaal gebruik zou de uitstoot veel hoger zijn. “Renault en Dacia wisten dit, maar besloten dat stil te houden tegenover hun klanten. Die zijn hierdoor misleid. Zij hebben een gebrekkig product gekocht dat niet aan de wet voldoet en hebben daarvoor te veel betaald”, aldus Car Claim-voorzitter Guido van Woerkom.

Het sjoemeldieselschandaal bij het Duitse Volkswagen kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens dus schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft het autoconcern al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten.

In Nederland bepaalde de rechter in een zaak van Stichting Car Claim tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers in juli dat mensen en bedrijven die sjoemeldiesels hebben gekocht recht hebben op in totaal honderden miljoenen euro’s compensatie. In de zaak loopt een hoger beroep.