EU maakt eind aan exporttoets voor coronavaccins

Vaccinfabrikanten hoeven vanaf volgend jaar geen toestemming meer te vragen als ze in de Europese Unie gemaakte coronavaccins willen exporteren. De EU heeft inmiddels meer dan genoeg vaccins voor eigen gebruik, zelfs om iedereen een boosterprik te geven.

De Europese Commissie stelde de exporttoets begin dit jaar in, toen de hele wereld aasde op de schaarse eerste coronavaccins. De maatregel moest voorkomen dat bijvoorbeeld AstraZeneca de EU nog langer zou laten wachten op door haar bestelde vaccins, maar ondertussen wel zou leveren aan het Verenigd Koninkrijk of aan andere landen. Zorgen dat de toets de reputatie van de EU als voorvechter van vrijhandel zou schaden, moesten wijken.

De exportregels schrijven voor dat fabrikanten in een EU-land om toestemming moeten vragen voor het uitvoeren van coronavaccins of benodigdheden daarvan. Er is slechts één keer een vracht tegengehouden. Dat was een lading AstraZeneca-vaccins uit Italië die bestemd was voor Australië. Meer dan 1,3 miljard vaccins zijn gewoon geëxporteerd, zegt de commissie.

De toets verdwijnt op 1 januari, kondigt een woordvoerder van de Europese Commissie aan. Wel komt er “een nieuw controlemechanisme” voor terug waardoor het dagelijks bestuur van de EU op de hoogte blijft van de uitvoer van vaccins, zegt ze.