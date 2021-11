Tesla ziet af van Duitse staatssteun voor accufabriek Berlijn

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla trekt de aanvraag voor een staatssubsidie voor zijn geplande grote accufabriek ten oosten van Berlijn in. Het bedrijf van multimiljardair Elon Musk verklaarde zowel de federale als de Brandenburgse staatsministeries op de hoogte te hebben gesteld van het besluit om af te zien van de subsidie.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken bevestigde het besluit van Tesla aan persbureau DPA. De omvang van de subsidie werd niet vermeld, maar het ging waarschijnlijk om miljarden euro’s. De financiering, die was goedgekeurd door de autoriteiten van de Europese Unie, zal nu beschikbaar zijn voor andere projecten.

Ondanks de intrekking van de aanvraag gaat Tesla wel door met zijn plannen voor de accu- en recyclingfabriek in de deelstaat Brandenburg, die de Duitse hoofdstad omringt. Op die locatie heeft de autofabrikant ook een ‘gigafabriek’ gebouwd voor het in elkaar zetten van zijn auto’s, maar het bedrijf wacht nog altijd op goedkeuring om de fabriek in gebruik te kunnen nemen.

Tesla begon in 2019 al met de bouw van de autoassemblagefabriek nadat het bedrijf een voorlopige goedkeuring had gekregen. Musk heeft gezegd dat hij van plan is om dit jaar de productie te starten in de fabriek. De lokale autoriteiten zijn echter nog steeds bezig met het evalueren van de milieueffecten van de fabriek, waarbij er vooral zorgen zijn over het waterverbruik.