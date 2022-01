Porsche verkoopt meer auto’s dankzij vraag uit VS en China

Porsche heeft vorig jaar meer auto’s verkocht dan ooit. De Duitse autofabrikant, onderdeel van autoconcern Volkswagen, had de groei vooral te danken aan een toegenomen vraag uit de Verenigde Staten en China. Omdat reizen en uit eten gaan minder goed mogelijk was, gaven rijken vorig jaar meer geld uit aan andere luxeproducten zoals dure auto’s.

Porsche wist naar eigen zeggen in 2021 bijna 302.000 auto’s te verkopen, 11 procent meer dan een jaar eerder. De populairste modellen waren de SUV’s Macan en de Cayenne. Zo’n 7,5 procent van de door Porsche verkochte voertuigen worden geheel of deels elektrisch aangedreven. Moederbedrijf Volkswagen werd geraakt door het chiptekort. In totaal verkocht het concern 4,9 miljoen auto’s van zijn hoofdmerk Volkswagen, een daling van ruim 8 procent.

Mercedes-Benz, onderdeel van Daimler, heeft vorig jaar minder auto’s verkocht dan zijn rivaal BMW. Dat is voor het eerst sinds 2015. Beide Duitse autofabrikanten richten zich ook op de wat luxere kant van de markt.

Mercedes verkocht vorig jaar 2,1 miljoen auto’s, tegen de 2,2 miljoen van het merk BMW. Mercedes had meer last van het chiptekort, vooral in de tweede helft van het jaar. Daardoor liep de verkoop van het autoconcern in 2021 met 5 procent terug. Mercedes verwacht dat de sector in de eerste helft van het jaar zal blijven kampen met tekorten. BMW verkocht ondanks het tekort aan chips juist meer auto’s dan ooit. Het bedrijf leverde 9 procent meer voertuigen af dan een jaar eerder.