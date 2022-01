World Economic Forum heeft nieuwe datum voor top in Davos

De organisatoren van het World Economic Forum (WEF) hebben een nieuwe datum vastgesteld voor de internationale top. Die wordt nu van 22 tot 26 mei gehouden in het Zwitserse skidorp Davos, als dat tegen die tijd veilig kan.

De afgelopen twee jaar zijn de bijeenkomsten via internet gehouden vanwege de coronapandemie. Het WEF stond aanvankelijk wel gepland voor deze maand, maar eind december werd bekend dat de top opnieuw zou worden uitgesteld vanwege corona.

Doorgaans komen regeringsleiders en andere politici, maar ook topbestuurders uit het bedrijfsleven aan het begin van het jaar in Davos bijeen om te bespreken wat de wereld nodig heeft. Bij de komende top wordt onder meer gesproken over het herstel van de coronacrisis en de aanpak van klimaatverandering.

Het evenement vond al decennia vrijwel ieder jaar plaats in Davos. Het Zwitserse skioord werd iedere winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite. Alleen in 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde de bijeenkomst uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad.