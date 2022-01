Gesprekken over extra steun aan ondernemers lopen nog

Gesprekken tussen het ministerie van Economische Zaken en branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland over extra coronasteun aan ondernemers lopen nog, laten de ondernemersorganisaties weten. De organisaties riepen eerder op tot extra steun en zetten vooral in op ondernemers die steeds tussen wal en schip vielen bij de steunmaatregelen.

“We zijn nu vooral bezig met ‘schrijnende’ gevallen’, ondernemers die om verschillende redenen volledig buiten de boot vallen. Het zou goed zijn als voor deze ondernemers ook meer maatwerk bezig is”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten eerder al voor het weer opengooien van de samenleving. Volgens de organisaties gelden er in Nederland strengere regels dan in andere landen. Daarnaast zijn de reserves van ondernemers in sectoren als de horeca en de evenementen volledig uitgeput, stelden ze eerder.

KHN zegt nog steeds “volop in gesprek” te zijn met de overheid over compensatie en aanvullende steun in de vorm van maatwerk voor horecabedrijven. “Maatwerk, schuldsanering en het versterken van het eigen vermogen is noodzakelijk én onvermijdelijk. KHN roept het kabinet daarom op om de horeca langer en gerichter financieel te steunen”, zo luidt het commentaar.

Ook loopt er nog een bodemprocedure van KHN tegen de staat. Volgens KHN dekken de loonsteun en lastenverlichtingsregeling “bij lange na niet” alle vaste lasten.