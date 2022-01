FNV: verruim thuiswerkadvies als versoepelingen in horeca kunnen

Het thuiswerkadvies moet eveneens worden versoepeld als de horeca en cultuursector volgende week weer open zouden kunnen, vindt vakbond FNV. Veel werknemers zijn het thuiswerken zat, is de indruk bij de vakbeweging.

Een woordvoerster geeft aan dat werknemers die dat willen bijvoorbeeld weer een of twee dagen per week naar kantoor zouden moeten kunnen. “Bijvoorbeeld voor een teamoverleg, om een nieuwe kracht in te werken of om collega’s weer eens te zien.”

De zegsvrouw benadrukt dat de inschatting of versoepelingen mogelijk zijn, aan het kabinet is. Maar als er dan versoepelingen komen voor bijvoorbeeld de horeca dan zou het ook logisch zijn dat het kabinet werknemers tegemoetkomt door het thuiswerkadvies wat aan te passen.

FNV vindt wel dat mensen straks niet meteen door hun baas verplicht moeten worden om weer op de werkvloer te verschijnen. Alles zou in goed overleg moeten gaan. Met het oog op de langere termijn is de bond voorstander van een hybride model, waarbij medewerkers die dat willen een deel van de week thuis kunnen blijven werken.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW merkt eveneens dat veel mensen “klaar” zijn met het thuiswerkadvies, dat daarom ook “eindig” zou moeten zijn. “Het bevordert creatieve processen en samenwerking niet en mensen missen het sociale contact met collega‚Äôs”, erkennen de ondernemers. Maar ze vinden ook dat het thuiswerkadvies “op zich werkbaar” is. “Onze prioriteit is het openen van de nu nog gesloten sectoren. Dat gaat immers om ondernemers die hun geld weer moeten kunnen verdienen.”